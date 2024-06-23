Украина ударила по Севастополю: пятеро погибли, 124 раненых (обновлено, фото, видео)

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18:14 Количество погибших в результате удара украинской стороны по Севастополю достигло пяти человек, среди них трое детей. Об этом сообщил т.н. «губернатор» Михаил Развожаев. «К сожалению, у нас сейчас, в настоящий момент, 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», — сказал он

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17:42 Число пострадавших в результате удара украинских военных по Севастополю увеличилось до 124, среди них 27 детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — уточнил Кузнецов.

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15:54 Количество погибших в результате сегодняшней атаки ВСУ по Севастополю выросло до трёх человек, двое из них дети. Количество раненых составляет почти 100 человек, сообщил т.н. «губернатор» города Михаил Развожаев.

«Количество погибших выросло до 3 человек: мы потеряли двух детей и 1 взрослого. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты», – отметил он.