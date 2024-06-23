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Нетаньяху: Американские геи, поддерживающие ХАМАС, получили бы пулю в Газе

Нетаньяху: Американские геи, поддерживающие ХАМАС, получили бы пулю в Газе

Среди американцев, поддерживающих палестинское движение ХАМАС, есть геи, в секторе Газа им бы выстрелили в затылок, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому порталу Punchbowl News.

Так глава израильского правительства прокомментировал опрос исследовательской компании The Harris Poll из США, согласно результатам которого 79% респондентов поддерживают Израиль, а 21% — ХАМАС. Опрос проводился в период с 20 по 21 марта среди 2 111 респондентов.

По мнению Нетаньяху, 20% поддерживающих ХАМАС это «все еще невероятная цифра». Он возмутился, что люди поддерживают «этих убийц, этих насильников женщин, тех, кто обезглавливает младенцев, сжигает невинных гражданских лиц, захватывает заложников, включая тех, кто пережил Холокост».

«У вас есть геи за Газу. Это абсурд <…> Если вы гей в Газе, вам выстрелят в затылок. Женщины за Газу. Что такое женщины в Газе — они движимое имущество и тому подобные нелепости», — сказал израильский премьер.

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