В ЦИК России не видят смысла в санкциях Японии

Рестрикции Японии, которые подразумевают заморозку активов сотрудников и членов ЦИК России, являются бессмысленным, но обязательным ритуалом.
Такую точку зрения в беседе высказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Расцениваю это как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата», — приводит РИА Новости ее слова.
Собеседница агентства объяснила, что эти санкции лишены смысла, поскольку «нельзя заморозить то, чего просто не существует».