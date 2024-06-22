В ЦИК России не видят смысла в санкциях Японии

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Рестрикции Японии, которые подразумевают заморозку активов сотрудников и членов ЦИК России, являются бессмысленным, но обязательным ритуалом.

Такую точку зрения в беседе высказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Расцениваю это как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата», — приводит РИА Новости ее слова.

Собеседница агентства объяснила, что эти санкции лишены смысла, поскольку «нельзя заморозить то, чего просто не существует».