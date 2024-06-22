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Египет сообщает о гибели 31 паломника

Египет сообщает о гибели 31 паломника

Официальная миссия Египта по хаджу зарегистрировала 31 смертельный случай среди паломников, которые в 2024 году отправились в Мекку и Медину. Об этом сообщил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули, передает ТАСС.

«Общая численность официальной группы египетских паломников [в Саудовскую Аравию] в нынешнем году превышает 50 тыс. человек», – указал Мадбули в ходе заседания кризисной комиссии, созданной по распоряжению президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Премьер сообщил, что египетская официальная миссия по хаджу «зафиксировала 31 смертельный случай [среди египтян] в результате [обострения] хронических заболеваний».

Премьер-министр распорядился отозвать лицензии у 16 туристических компаний, которые, по утверждению главы египетского кабинета, «незаконно доставляли паломников на территорию Саудовской Аравии для совершения обряда хаджа». «Дела этих фирм переданы для разбирательства в египетскую прокуратуру», – добавил он.

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