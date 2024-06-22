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Куба приняла решение присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Куба приняла решение присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Правительство Кубы решило принять участие в процессе против Израиля, который ЮАР инициировала в Международном суде ООН. Об этом сообщил кубинский МИД.

«Согласно твердому и устойчивому обязательству поддерживать и вносить всевозможный вклад в законные международные усилия, направленные на то, чтобы положить конец геноциду в отношении палестинского народа, правительство Кубы решило принять участие в процессе против Израиля, который Южно-Африканская Республика начала в Международном суде ООН», – отмечается в заявлении, размещенном на сайте дипведомства.

«Действуя в рамках статьи 63 устава Международного суда ООН и строго в соответствии со своими обязательствами как государства – члена Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Куба использует свое право представлять в качестве третьей стороны свою интерпретацию норм конвенции, которые Израиль вопиюще нарушил действиями на незаконно оккупированной палестинской территории в секторе Газа», – отмечается в коммюнике. В нем также говорится, что основная цель кубинского запроса, направленного в основной судебный орган ООН, состоит в том, чтобы «остановить злодеяния в результате дискриминационного и неизбирательного использования силы со стороны Израиля».

«Геноцид, апартеид, насильственное перемещение и коллективные наказания не могут иметь места в нынешнем мире, также их не может терпеть мировое сообщество», – подчеркнули в МИД Кубы.

ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля из-за ситуации в секторе Газа, призвав инстанцию принять временные меры в отношении руководства еврейского государства. Как указали власти ЮАР, израильские действия в отношении населения палестинского анклава являются нарушением обязательств, принятых в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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