Ильхам Алиев: Наша цель – обеспечить экспорт возобновляемых энергоресурсов

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Самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько мы планируем производить. Поэтому наша цель – обеспечить экспорт.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс». Его слова приводит «Азертадж».

«Наша цель – обеспечить также очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, в первую очередь – в Европу. Таким образом, есть еще много вопросов, над которыми нам нужно поработать. И я не сомневаюсь, что те из них, которые зависят исключительно от нашей внутренней программы действий, будут реализованы в полном объеме. А над реализацией тех, которые требуют международных усилий, нам, конечно, будет необходимо поработать с нашими партнерами», – подчеркнул глава государства.