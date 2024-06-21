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Песков пояснил слова Путина о намерении «идти до конца»

Песков пояснил слова Путина о намерении «идти до конца»

Президент Владимир Путин, заявляя о намерении «идти до конца» в противодействии стараниям Запада добиться стратегического поражения России, говорил о военной операции в Украине. Такое пояснение дал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что имел в виду глава государства под заявлением «идти до конца».

Выступая в четверг на встрече с журналистами в Ханое, Путин отметил, что на Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку».

Для страны это будет значить прекращение ее государственности и тысячелетней истории, считает президент. По его словам, тогда встает вопрос: «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» Он добавил, что это «элементарная формальная логика».

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