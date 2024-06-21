Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдовой о членстве

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Европейский союз утвердил 25 июня в качестве даты начала переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в сообществе. Об этом сообщает агентство AFP.

По его информации, дата начала переговоров была согласована министрами финансов Евросоюза на встрече в Люксембурге, тем самым были подтверждены договоренности, достигнутые послами стран объединения.

До этого газета Politico сообщила, что ЕС хотел бы ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, до председательства в сообществе Венгрии. В материале говорится, что процесс евроинтеграции Украины в любом случае будет проблематичным. Тем не менее, они заключили, что власти Европейского союза рассчитывают на компромисс с Венгрией.