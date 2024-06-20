Зеленский: Украина способна победить имперские амбиции России

Украина работает над поставками и получением еще нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от обстрелов РФ. Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.
Президент поблагодарил Румынию за решение о передаче Украине системы Patriot.
«Это действительно сильный шаг. И как следствие – будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также», – сказал президент.
Он добавил, что Украина способна победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе.
«Мы работаем с командой по поставке еще нескольких Patriot», – сказал Зеленский.