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Зеленский: Украина способна победить имперские амбиции России

Зеленский: Украина способна победить имперские амбиции России

Украина работает над поставками и получением еще нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от обстрелов РФ. Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.

Президент поблагодарил Румынию за решение о передаче Украине системы Patriot.

«Это действительно сильный шаг. И как следствие – будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также», – сказал президент.

Он добавил, что Украина способна победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе.

«Мы работаем с командой по поставке еще нескольких Patriot», – сказал Зеленский.

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