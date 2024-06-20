В Азербайджане ожидаются паводки и наводнения

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До полудня 21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых районах полуострова возможны грозы и кратковременные ливни.

До полудня 23 июня в некоторых регионах Азербайджана прогнозируются ливни и грозы. В отдельных регионах (Дашкесан-Гядабей, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Нахчыванская АР, Лянкяран-Астара) возможны интенсивные осадки, град.

Западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, 21 числа в некоторых горных и предгорных районах – до 25-30 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, ожидаются паводки и наводнения.