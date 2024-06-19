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Комиссия ООН по расследованию: Израиль убил или покалечил десятки тысяч детей в Газе

Комиссия ООН по расследованию: Израиль убил или покалечил десятки тысяч детей в Газе

Израиль убил или покалечил десятки тысяч детей в блокированном сектор Газа, сообщает агентство «Анадолу», ссылаясь на выступление председателя Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений, совершенных на оккупированных палестинских территориях Нави Пиллэй 56-й сессии Совета ООН по правам человека.

Тела еще тысяч палестинских детей, вероятнее всего, остаются под завалами разрушенных Израилем в Газе зданий, сказала она.

Израильские нападения также серьезно повлияли на инфраструктуру, необходимую для благополучия детей, включая больницы, школы и объекты по предоставлению основных услуг, добавила представитель ООН.

Более 37,3 тыс. палестинцев, большинство из которых женщины и дети, были убиты в Газе с 7 октября прошлого года, когда боевое крыло ХАМАС – «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» – объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса».

Кроме того, более 85,4 тыс. человек получили ранения, о чем свидетельствуют данные местных органов здравоохранения. Число погибших в Израиле составляет около 1200.

Международный суд ООН, который обвиняет Израиль в геноциде, в своем постановлении потребовал от Тель-Авива незамедлительно прекратить атаки в Рафахе, где нашли убежище более 1 миллиона палестинцев, покинувших свои дома из-за продолжающихся атак Израиля. 6 мая израильские военные начали наземное наступление на Рафах.

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