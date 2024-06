Азербайджан обсудил с МЭА диверсификацию энергетического баланса (фото)

Посол Азербайджана в Австрии и Словении Ровшан Садыгбейли встретился в Вене с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем.

Об этом Садыгбейли написал в соцсети Х.

В ходе встречи стороны затронули деятельность МЭА, диверсификацию энергетического баланса, роль возобновляемых источников энергии и решение проблем изменения климата.

На встрече также присутствовал постпред Турции при венском отделении ООН Левент Элер.

It was great to welcome @fbirol Executive Director of the International Energy Agency to Vienna. Thanks for the engaging conversation on the work @IEA is doing, diversification of the energy mix, the role of renewable energy sources and addressing climate change. Big thanks to… https://t.co/CZeWVsEjaX

— Rovshan Sadigbayli (@Sadigbayli) June 18, 2024