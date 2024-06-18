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Франция готовится к беспорядкам из-за выборов в парламент

Франция готовится к беспорядкам из-за выборов в парламент

Французская полиция рассматривает все возможные сценарии развития событий после парламентских выборов и готовится к беспорядкам в случае победы французской правой партии «Национальное объединение».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).

По информации издания, полиция считает особенно опасной дату 7 июля – день, когда пройдет второй тур выборов. В этот день необходимо, чтобы в распоряжении правоохранительных органов было «как можно больше сотрудников».

Как сообщил изданию представитель профсоюза полиции Франции Эрик Анри, полиция на данный момент запасается щитами, гранатами, касками, водометами, защитным снаряжением.

При этом представитель профсоюза указал, что число сотрудников полиции ограничено, поэтому в случае беспорядков «вновь будет поднят вопрос об участии армии» в обеспечении порядка.

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