МИД Украины и Армении обсудили активизацию политического диалога (фото)

МИД Украины и Армении обсудили активизацию политического диалога и сотрудничества на международной арене.
Об этом сообщается в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.
«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности пути активизации политического диалога, – говорится в сообщении. – В этом контексте собеседники отметили важность дальнейшего развития контактов на всех уровнях, а также необходимость реализации совместных проектов».
Украинская сторона «проинформировала армянскую делегацию о современном состоянии европейской интеграции Украины и отметила готовность обменяться опытом с Арменией в этой сфере». Кроме того, обсуждались «вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и определены приоритетные направления сотрудничества на международной арене».
Украинскую делегацию возглавлял замглавы МИД Евгений Перебийнос, армянскую – замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян.