МИД Украины и Армении обсудили активизацию политического диалога (фото)

111 Просмотров

МИД Украины и Армении обсудили активизацию политического диалога и сотрудничества на международной арене.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности пути активизации политического диалога, – говорится в сообщении. – В этом контексте собеседники отметили важность дальнейшего развития контактов на всех уровнях, а также необходимость реализации совместных проектов».

Украинская сторона «проинформировала армянскую делегацию о современном состоянии европейской интеграции Украины и отметила готовность обменяться опытом с Арменией в этой сфере». Кроме того, обсуждались «вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и определены приоритетные направления сотрудничества на международной арене».

Украинскую делегацию возглавлял замглавы МИД Евгений Перебийнос, армянскую – замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян.