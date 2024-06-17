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Нарышкин прокомментировал возможность появления военных баз США на территории Армении

Нарышкин прокомментировал возможность появления военных баз США на территории Армении

Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Пока об этом говорить рано», – сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать появления военных баз США в республике в связи с изменениями в политике Еревана.

Ранее в итоговом совместном заявлении заседания стратегического диалога Армения – США было отмечено, что стороны будут укреплять взаимодействие в сфере безопасности и нацелены на повышение статуса сотрудничества до уровня стратегического партнерства.

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