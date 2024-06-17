В Чехии на полигоне произошел взрыв, много пострадавших

124 Просмотров

При взрыве боеприпасов на чешском военном полигоне в Либаве на востоке страны ранения получили девять военнослужащих. Об этом сообщает интернет-портал lidovky.cz со ссылкой на представителя больницы города Оломоуц Адама Фритшера.

«Четырех [раненых] доставят к нам, еще четырех отправят в военный госпиталь, одному оказали помощь на месте», – приводит его слова портал.

О взрыве боеприпасов на военном полигоне в Либаве сообщила чешская армия в Х (ранее Twitter).

Военный полигон Либава расположен неподалеку от города Оломоуц и используется армией страны с 1949 года. Его площадь составляет 235,5 кв. км.