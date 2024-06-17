Кулеба анонсировал приглашение России на следующий саммит по Украине |
Си Цзиньпин: Вашингтон хотел обманом заставить Пекин напасть на Тайвань |
Наши дзюдоисты выиграли Кубок Европы в командном зачете |
В Японии прогрессирует болезнь, убивающая человека за двое суток |
Россия и Иран против вмешательства внешних игроков в дела региона |
Ходжалинский аэропорт после ухода росмиротворцев (видео) |
Антисемитские выпады Лукашенко вывели из себя главу МИД Израиля (видео) |
Зеленский пояснил, почему стамбульские переговоры с РФ провалились |
Зеленский: Россия допустила трагические исторические ошибки |
Главное Мир

Папикян отправился во Францию

Папикян отправился во Францию

Делегация Минобороны Армении под руководством министра Сурена Папикяна отправилась во Францию, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«17 июня делегация, возглавляемая министром обороны Суреном Папикяном, с рабочим визитом отбыла во Францию», – говорится в заявлении.
Отметим, что предыдущий визит Папикяна во Францию был в феврале. В Ереване 23 февраля были подписаны документы о дальнейшем военно-техническом сотрудничестве с Парижем. Аналогичные соглашения были заключены в октябре 2023 года там же.

В начале июня Папикян был в Болгарии, где с коллегой Атанасом Запряновым обсудил вопросы сотрудничества в военной сфере. А в конце мая Папикян побывал в Бельгии: там также обсуждались вопросы взаимодействия. Глава оборонного ведомства Армении в начале марта посещал Иран, где провел переговоры с руководством страны, других подробностей не сообщалось.

Теги:
Из этой рубрики
В Москве распространили сообщение о бомбе, заложенной на объекте бизнесменов из Азербайджана
Блок

В Москве распространили сообщение о бомбе, заложенной на объекте бизнесменов из Азербайджана

2024/06/17, 12:35
Илон Маск предсказал будущее без телефонов
Мир

Илон Маск предсказал будущее без телефонов

2024/06/17, 11:45
НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности
Мир

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности

2024/06/17, 11:15
Бербок предупредила о рисках сокращения помощи Украине
Мир

Бербок предупредила о рисках сокращения помощи Украине

2024/06/17, 11:03
Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море
Мир

Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море

2024/06/17, 10:39
Папикян отправился во Францию
Мир

Папикян отправился во Францию

2024/06/17, 10:30
Более 1000 врачей в Южной Корее подозреваются в коррупционных махинациях
Мир

Более 1000 врачей в Южной Корее подозреваются в коррупционных махинациях

2024/06/17, 10:10
Военные Турции и Сирии провели переговоры на российской авиабазе «Хмеймим»
Мир

Военные Турции и Сирии провели переговоры на российской авиабазе «Хмеймим»

2024/06/17, 09:30
Канада выделила Украине более 15 млн долларов
Мир

Канада выделила Украине более 15 млн долларов

2024/06/17, 09:14