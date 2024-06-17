Папикян отправился во Францию

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Делегация Минобороны Армении под руководством министра Сурена Папикяна отправилась во Францию, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«17 июня делегация, возглавляемая министром обороны Суреном Папикяном, с рабочим визитом отбыла во Францию», – говорится в заявлении.

Отметим, что предыдущий визит Папикяна во Францию был в феврале. В Ереване 23 февраля были подписаны документы о дальнейшем военно-техническом сотрудничестве с Парижем. Аналогичные соглашения были заключены в октябре 2023 года там же.

В начале июня Папикян был в Болгарии, где с коллегой Атанасом Запряновым обсудил вопросы сотрудничества в военной сфере. А в конце мая Папикян побывал в Бельгии: там также обсуждались вопросы взаимодействия. Глава оборонного ведомства Армении в начале марта посещал Иран, где провел переговоры с руководством страны, других подробностей не сообщалось.