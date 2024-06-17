Кулеба анонсировал приглашение России на следующий саммит по Украине

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Россия будет приглашена на следующий Cаммит мира по Украине, он должен стать завершающим. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна».

Глава МИД Украины признал, что рано или поздно с Россией необходимо будет разговаривать.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», – подчеркнул Кулеба.

При этом он отметил, что позиции Запада и глобального Юга различаются.