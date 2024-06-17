Кулеба анонсировал приглашение России на следующий саммит по Украине

Россия будет приглашена на следующий Cаммит мира по Украине, он должен стать завершающим. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна».
Глава МИД Украины признал, что рано или поздно с Россией необходимо будет разговаривать.
«Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», – подчеркнул Кулеба.
При этом он отметил, что позиции Запада и глобального Юга различаются.