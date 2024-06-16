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Армения за счет России восстановила единственную железную дорогу, связывающую ее с внешним миром

Армения за счет России восстановила единственную железную дорогу, связывающую ее с внешним миром

Российские железнодорожники помогли восстановить единственный железнодорожный маршрут Армении, следующий за границу — в Грузию, сообщило правительство России в телеграм-канале.

Речь идет об участке Айрум — Сенин, который размыло в конце мая после выхода рек Дебед и Агстев из берегов и наводнения. Пути были размыты в восьми местах общей протяженностью до 2 км.

«Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом. Однако этого не произошло благодаря тому, что Россия протянула руку помощи народу Армении», — сказал вице-премьер Алексей Оверчук.

Россия профинансировала восстановление путей. Российские и армянские железнодорожники работали круглосуточно, благодаря чему путь восстановили на неделю раньше запланированного срока, и 14 июня по нему прошел первый пробный поезд, а 15 июня по маршруту проследует контейнерный поезд из Грузии в Ереван.

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