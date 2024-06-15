NYT показала полный текст несостоявшегося мирного соглашения с РФ 2022 года

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Издание The New York Times показало проект нереализованного украинско-российского договора, который могли подписать в апреле 2022 года. Как пишет издание, документы были составлены по итогам переговоров, которые проходили в течение нескольких недель после начала войны, с февраля по апрель 2022 года.

«Документы были предоставлены украинскими, российскими и европейскими источниками и подтверждены как подлинные участниками переговоров и другими близкими к ним людьми. Некоторые аспекты этих документов уже всплывали, но большая часть материалов ранее не раскрывалась», – пишет NYT.

Из текста следует, что стороны договорились по большому числу принципиальных вопросов и произошло это к 15 апреля (именно этой датой датирован последний драфт договора) – уже после того, как стало известно о массовых убийствах в Буче. То есть, и после них переговоры также продолжались. Это указывает на то, что трагедия в Буче не была реальной причиной срыва договоренностей.

Основные тезисы договора

1. Статус Крыма

Стороны договорились исключить Крым из договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания его Украиной. Статус Крыма должен был быть определен в течение 10 или 15 лет, при этом Украина обещала не пытаться вернуть полуостров силой.

2. Украина должна была признать независимость «Л/ДНР»

«Украина признает независимость Донецкой народной республики и Луганской народной республики в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины и в связи с этим вносит комплексные изменения в национальное законодательство».

3. Украина становится нейтральным государством.

Украина не должна была вступать в военные союзы, а также разворачивать военные базы и контингенты. В то же время страна могла вступить в ЕС.

«Стороны настоящего Договора разделяют понимание того, что статус Украины как постоянно нейтрального государства, с учетом положений настоящего Договора, совместим с возможным членством Украины в Европейском союзе».

4. Гарантии для Украины

Украина хотела, чтобы ее союзники по договору были обязаны вмешаться на случай повторного нападения, путем «…закрытия воздушного пространства над Украиной, предоставления необходимого оружия, использования вооруженных сил для восстановления и последующего поддержания безопасности Украины как постоянно нейтрального государства».

Возможными государствами-гарантами должны были стать Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль.

Однако по поводу гарантий возникли серьезные разночтения.

Россия включила пункт, согласно которому все государства-гаранты, включая Россию, должны были одобрить ответные меры в случае нападения на Украину.

«Государства-гаранты и Украина соглашаются, что в случае вооруженного нападения на Украину каждое из государств-гарантов… на основании решения, согласованного всеми государствами-гарантами, предоставит… помощь Украине, как постоянно нейтральному государству, подвергшемуся нападению…»

По сути, Москва могла снова вторгнуться в Украину, а затем наложить вето на любое военное вмешательство от имени Украины.

5. Россия потребовала от Украины сделать русский язык официальным.

«Украина в течение 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Договора должна снять все ограничения на использование русского языка в любой местности в соответствии с Приложением 2».

6. Россия хотела также отмены санкций

«Украина отменяет и впредь не вводит, а также публично призывает все государства и международные организации отменить и впредь не вводить любые и все санкции и ограничительные меры, введенные с 2014 года против Российской Федерации».

7. Денацификация Украины

Украина подписывалась под тем, что осуждает нацизм во всех его проявлениях и обязывалась отменить ряд законов и нормативных актов (в частности, касательно роли ОУН-УПА и статуса их ветеранов).

«Запретить с введением уголовной ответственности прославление и пропаганду в любой форме нацизма и неонацизма, нацистского движения и связанных с ними организаций, включая проведение публичных демонстраций и шествий, возведение памятников и мемориалов, присвоение наименований топонимов, в частности улиц, населенных пунктов и других географических объектов».

8. Ограничение численности ВСУ и техники

Отмечается, что такие ограничения были готовы принять, но не принимались пределы количества войск. Численность до 100 000 человек, 147 минометов и 10 боевых вертолетов. Дальность украинских ракет должна была быть ограничена – всего 40 км.

14 июня Владимир Путин выступил с «мирным предложением» для Украины. Оно заключается в том, что украинцы должны полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также Москва продолжает настаивать на «демилитаризации и денацификации» Украины, требуя, чтобы страна отказалась от стремления к НАТО. Еще одно условие – снятие всех санкций с России.