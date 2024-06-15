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Эрдоган: Байден должен доказать, что хочет решить проблему Газы

Эрдоган: Байден должен доказать, что хочет решить проблему Газы

Президент США Джо Байден должен доказать, что озвученный им недавно поэтапный план урегулирования на Ближнем Востоке не является предвыборной инвестицией, а отражает искреннее желание решить проблему. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

«Естественно, есть ожидания, что президент Байден докажет, что этот план является не просто предвыборной инвестицией, а настоящим и искренним шагом, предпринятым для прекращения резни в Палестине. Резолюция Совета Безопасности ООН – это один шаг, но его недостаточно. Мы знаем, сколько решений совета на бумаге игнорируется Израилем. Байден сейчас проходит проверку на искренность», – сказал он.

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