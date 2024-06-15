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Су-24 России нарушил воздушное пространство Швеции

Су-24 России нарушил воздушное пространство Швеции

Российский военный самолет 14 июня ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд в Балтийском море, сообщили в субботу, 15 июня, шведские вооруженные силы. В заявлении указывается, что российский бомбардировщик Су-24 получил предупреждение, но не отреагировал на него, после чего на его перехват были подняты два шведских истребителя JAS-39 Gripen, в сопровождении которых российский самолет покинул воздушное пространство скандинавской страны, пишет DW.

«Действия России неприемлемы и свидетельствуют об отсутствии уважения к нашей территориальной целостности, – заявил глава шведских ВВС Йонас Викман. – Мы следили за всей цепочкой событий и были готовы вмешаться».

Агентство AFP обращает внимание, что инцидент произошел спустя три месяца после вступления Швеции в НАТО. В последний раз Россия нарушила воздушное пространство страны весной 2022 года, отмечает AFP.

Готланд расположен менее чем в 300 километрах от российского Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. Согласно шведской военной доктрине, тот, кто контролирует этот остров, может в значительной степени контролировать воздушные и морские перевозки в Балтийском море. Шведский военный гарнизон на Готланде был закрыт в 2004 году, однако в 2018 году возобновил службу.

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