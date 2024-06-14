Лидеры G7 заявили, что конфликт в Газе должен завершиться признанием Палестины

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Нынешний палестино-израильский конфликт должен завершиться на основе мирного сосуществования двух государств с признанием Палестины.

Об этом говорится в заявлении лидеров Группы семи (G7), которое было принято по итогам их встречи в Италии.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность идее разрешения [конфликта] на основе [сосуществования] двух государств, когда два демократических государства – Израиль и Палестина – мирно живут по соседству в рамках безопасных и признанных границ в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН», – сказано в документе.

В нем подчеркивается «важность объединения сектора Газа с Западным берегом [реки Иордан] под властью Палестинской автономии».

Лидеры G7 заявили, «что взаимное признание, включая признание [Израилем] палестинского государства, когда придет время, станет важнейшим компонентом этого политического процесса».