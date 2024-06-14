Мошенник, выманивший у пользователей Instagram крупную сумму, арестован

250 Просмотров

Сотрудники Исмайыллинского районного отдела полиции задержали Джавида Мустафаева, который присвоил деньги граждан под предлогом заработка в Instagram, передает Как Qafqazinfo.

24-летний Мустафаев создал страницу под названием investa_emine_gazanc, на которой давал ложные обещания о большой прибыли при небольших вложениях.

Под предлогом увеличения суммы на балансе и оплаты комиссий Дж.Мустафаев присваивал деньги граждан.

Аналогичным способом он завладел денежными средствами в размере 228 000 манатов, а также ювелирными изделиями на 50 000 манатов.

Чтобы его не могли опознать, он просил потерпевших положить драгоценности в заранее определенные им места.

Решением суда в отношении Мустафаева избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.