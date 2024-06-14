Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе (фото) |
Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности |
Армения впервые за многие месяцы обстреляла позиции Азербайджана (обновлено) |
Словения, пока США колебались, предоставила Киеву бронетехнику и дроны (фото) |
Главное Общество

Мошенник, выманивший у пользователей Instagram крупную сумму, арестован

Мошенник, выманивший у пользователей Instagram крупную сумму, арестован

Сотрудники Исмайыллинского районного отдела полиции задержали Джавида Мустафаева, который присвоил деньги граждан под предлогом заработка в Instagram, передает Как Qafqazinfo.

24-летний Мустафаев создал страницу под названием investa_emine_gazanc, на которой давал ложные обещания о большой прибыли при небольших вложениях.

Под предлогом увеличения суммы на балансе и оплаты комиссий Дж.Мустафаев присваивал деньги граждан.

Аналогичным способом он завладел денежными средствами в размере 228 000 манатов, а также ювелирными изделиями на 50 000 манатов.

Чтобы его не могли опознать, он просил потерпевших положить драгоценности в заранее определенные им места.

Решением суда в отношении Мустафаева избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.

Теги:
Из этой рубрики
Сиявуш Новрузов: Грузинским азербайджанцам должны быть сделаны уступки
Общество

Сиявуш Новрузов: Грузинским азербайджанцам должны быть сделаны уступки

2024/06/14, 13:07
Мошенник, выманивший у пользователей Instagram крупную сумму, арестован
Общество

Мошенник, выманивший у пользователей Instagram крупную сумму, арестован

2024/06/14, 12:00
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником
Общество

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником

2024/06/14, 11:03
Доходы растут, а смертность падает
Общество

Доходы растут, а смертность падает

2024/06/14, 10:47
По одному разводу на каждые два брака
Общество

По одному разводу на каждые два брака

2024/06/14, 10:37
Граждан Азербайджана стало больше на 0,1%
Общество

Граждан Азербайджана стало больше на 0,1%

2024/06/14, 10:28
Очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
Общество

Очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

2024/06/14, 10:18
«Последний звонок» в школах Азербайджана
Общество

«Последний звонок» в школах Азербайджана

2024/06/14, 10:10
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео)
Общество

В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео)

2024/06/14, 00:31