Орландо Блум поражен стойкостью и несокрушимостью украинских детей (видео)

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Британский актер Орландо Блум поделился своими впечатлениями после визита в Украину.

В частности, звезда «Пиратов Карибского моря», дважды посещавший Украину в качестве Посла доброй воли ЮНИСЕФ, признался, что был поражен стойкостью и несокрушимостью украинских детей.

Орландо Блум встретился с восьмилетней Миланой, которая получила ранения и была вынуждена покинуть свой дом из-за массированных обстрелов со стороны России.

«Во время последнего визита в Украину он встретился с 8-летней Миланой, которая из-за сильных обстрелов вынуждена была бежать из родного Ирпеня. Девочка получила травму, которая привела к частичной потере зрения. Несмотря на все ужасы, она остается сильной и верит в лучшее», – говорится в сообщении.

Девочка посещает занятия по арт-терапии ЮНИСЕФ, которые помогают ей преодолеть травматические воспоминания.