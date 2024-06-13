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Патриарх Кирилл благословил епископа Бакинского на служение и дал ему ценные советы

Патриарх Кирилл благословил епископа Бакинского на служение и дал ему ценные советы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 июня возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Смирнова), епископа Бакинского и Азербайджанского.

Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви напутствовал епископа Алексия на служение и вручил ему архиерейский жезл.

Патриарх посоветовал епископу Алексию быть достойным продолжателем архиепископа Александра, попечением которого была учреждена в свое время Бакинская епархия и который немало сделал для развития в ней церковной жизни, поближе познакомиться с местной культурой, непременно изучить язык и обычаи.

«Азербайджан — современное светское государство, но с древними мусульманскими устоями и традициями, и это налагает на тебя сугубую ответственность. Как человеку образованному и всю жизнь проведшему на Кавказе тебе должны быть хорошо известны особенности исламской культуры. С учетом этой специфики тебе надлежит системно выстраивать диалог с религиозными общинами страны», – сказал патриарх.

Он также указал на важность общения с председателем Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшюкюром Пашазаде, который, как отметил патриарх, «обладает высоким авторитетом в стране» и является «давним другом Русской православной церкви».

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