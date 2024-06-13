Бакинцы уже три года ждут обещанных компаний EAST Residence квартир

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Жители Наримановского района третий год ждут того дня, когда жилищно-строительный комбинат EAST Residence полностью завершит строительство жилого многоквартирного дома и сдаст его в эксплуатацию, и тем самым выполнит свои обязательства по договору, заключенному с ними. Однако, вместо этого, граждане столкнулись с грубым нарушением условий договора со стороны застройщика и принуждением заселиться в незаконченный дом, не говоря уже о том, что квартиры не отремонтированы.

В редакцию Minval.az поступила жалоба от группы граждан, проживавших ранее на пересечении улиц Карабаха, Т.Шихалиева и А.Ализаде. Раньше здесь, на территории в 1,23 гектара, были расположены несколько старых домов, в том числе и дом №39, а сейчас на этом месте компания EAST Residence строит высотное жилое здание.

Согласно договору, заключенному в апреле 2021 года, жильцы должны были переселиться в новостройку, после завершения строительства, естественно, то есть компания, получившая добро на снос старого жилья, обязалась взамен предоставить хозяевам квартир отремонтированное жилье в новом доме.

После выселения жильцов из старых квартир ЖСК обязался до завершения строительства нового дома, ежемесячно, оплачивать аренду жилья для них. Но прошло три года, дом все еще не построен. Более того ЖСК отказывается выплачивать деньги за арендуемую жилплощадь, и это обстоятельство ввергает жителей снесённых домов в крайнее уныние. Понятно, что те, у кого есть, где пожить до сдачи дома в эксплуатацию, спокойно ждут, но таких людей немного. Остальные обивают порог офиса компании EAST Residence и слёзно умоляют дать им денег на оплату аренды съемного жилья

Между тем это не первая жалоба на указанную фирму, EAST Residence уже не единожды засветилась на страницах СМИ, имя экс-руководителя компании Али Мамедова, обвиненного в разворовывании и уничтожении имущества граждан, фигурировало в крупных скандалах. В 2023 году он был арестован и привлечен к уголовной ответственности по статьям 186.3 (Умышленное уничтожение имущества с причинением крупного ущерба) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР. Согласно результатам расследования Али Мамедов, злоупотребляя своими служебными полномочиями, нанёс гражданам крупный ущерб в результате уничтожения их имущества.

Сегодня фирму возглавляет Расим Садыхов, но это назначение не только не исправило положение, наоборот, нарушения и издевательства над гражданами увеличились и продолжаются по сей день.

Как уже отмечено, группа жильцов встретилась с сотрудником Minval.az и рассказала о своих многолетних хождениях по мукам.

«Мы собираемся дойти до главы Исполнительной власти города Баку, писать заявление в Прокуратуру и просить о помощи лично главу государства, так как в нашем положении нам терять уже нечего. По вине этих нечистоплотных застройщиков мы оказались между «молотом и наковальней», ситуация просто ужасная: мы не можем даже претендовать на квартиры в доме, который должны построить на месте нашего старого жилья. В ЖСК говорят, что нам отведен блок «А». А этот самый блок должны строить на месте соседнего двора, который ещё даже не переселили, там по-прежнему живут люди, и мы хорошо их понимаем: глядя на наши мытарства, они уже отказываются уходить со своей территории и требуют наличными сумму за свою жилплощадь. Но застройщики не соглашаются. И пока они пытаются договориться с соседями о выселении, страдаем мы! А может быть, их выселят через 5 лет? Наше время уходит, некоторым из нас уже далеко за 60 лет, даже за 70. Теперь мы до старости будем скитаться по съёмным квартирам? А ведь мы выселялись без шума, согласились сразу же на все условия фирмы»,- рассказали жильцы.

По словам граждан, фирма обещала построить новый дом за полтора года, но прошло уже три, а люди по-прежнему не видят в злополучном котловане даже намёка на фундамент и хоть какую-то арматуру.

«Мы уже, по сути, бомжи! А тем не менее рядом есть несколько домов, построенных этой компанией, и они пустуют. Однако представители фирмы почему-то не хотят давать нам квартиры в этих домах, и деньги за аренду квартир мы выбиваем из них со скандалами, всякий раз задержки. А жительнице дома №39 Лейле Керимовой ЖСК задолжал уже за 10 месяцев», – пожаловались жильцы.

«С какой стороны ни подойди, получается, что остаток жизни нам придётся провести квартирантами. И умирать в чужих квартирах? Мы не заслужили такой судьбы, ведь мы не в общежитие бездомными просимся, мы – собственники квартир», – возмущаются жители.

Среди жалобщиков была и семья Вадима Алексеевича, ранее проживавшая по адресу ул. Алиаги Вахида 12, кв.6. В отличие от жителей дома №39 им повезло больше, их квартира уже достроена, но ремонтом то, что там сделано, назвать нельзя.

Как раз после вмешательства сотрудника Minval.az, который наведался в офис компании, чтобы лично убедиться в действительности сказанного жалобщиками, проблемы семьи Алексеевичей, связанные с некачественным ремонтом новой квартиры и отказом МТК выплатить арендные средства до сентября, решились сразу же. Ответственный сотрудник компании Кямандар Иманов, который отвечает за переселение жильцов, обещал Вадиму Алексеевичу устранить недочеты, допущенные в ремонте, и позднее выплатил даже ему деньги на съем квартиры до сентября этого года.

Стоит отметить и то, что после известия о том, что в офис ЖСК приедет журналист, рабочие приступили к активному рытью котлована на месте дома №39, хотя до звонка из редакции работа была, по сути, «заморожена».

Увидев это, жильцы злосчастного дома, обнадёженные переменами, просили нас держать ситуацию под контролем, так как стоит это дело пустить на самотек, компания тут же расслабится и забудет о своих обязательствах по договорам. Однако в этом случае компания рискует быть втянутой в судебный процесс. Более того, в действиях недобросовестного застройщика правоохранительные органы могут углядеть состав преступления. А чтобы этого не случилось, нужно всего-то ничего – честно работать и соблюдать конституционную неприкосновенность права собственности граждан. Тогда, мы уверены, и жильцы останутся довольны, и репутация компании будет реабилитирована.

И да, мы будем следить за ходом строительства и освещать все жалобы граждан, с которыми EAST Residence заключила договоры.

Яна Мадатова