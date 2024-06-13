Папа Франциск отказывает геям в обучении и работе в семинариях

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Папа Римский Франциск выступил против допуска к обучению и работе открытых геев в семинариях. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Известно, что папа Франциск в узком кругу итальянских епископов заявил, что гомосексуалам не место в образовательных учреждениях католической церкви. Также глава Римской Церкви отметил, что в самом Ватикане «царит атмосфера е******сти».

Это не первое негативное высказывание понтифика в отношении гомосексуалов, ставшее достоянием общественности в последнее время. В прошлом месяце ему пришлось извиняться за подобные гомофобные высказывания.

Тогда папа Римский использовал слово frociaggine, которое в итальянском языке является оскорбительным.