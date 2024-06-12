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Украину не возьмут в НАТО без победы над Россией

Украину не возьмут в НАТО без победы над Россией

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне члены альянса сделают несколько важных заявлений, касающихся поддержки Украины и перспективы ее вступления в блок, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг.

В частности, западные государства объявят о новых поставках военной техники, средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и т. д., которые необходимы, чтобы Украина «победила как суверенное независимое государство». «Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться. Мы должны быть уверены, что Украина одержит победу. Это абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы Украина стала членом альянса», — сказал он.

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