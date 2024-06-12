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Главное Мир

Еврокомиссия введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая

Еврокомиссия введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая

Власти ЕС собираются повысить цены на недорогие китайские электромобили. В число производителей, на которых хотят распространить повышенные пошлины, входят BYD, Geely и SAIC, пишет Bild.

Предполагается, что на автомобили BYD будет наложена специальная пошлина в размере 17,4%, для машин Geely она составит 20%, а для электронных автомобилей SAIC — 38,1%.

Решение вопроса с пошлинами сейчас зависит от того, удастся ли властям ЕС договориться с Китаем. В ближайшее время Европейская комиссия собирается провести переговоры с правительством КНР. Если переговоры не увенчаются успехом, дополнительные тарифы вступят в силу 4 июля.

Доля китайских электромобилей на европейском рынке по-прежнему невелика. Несмотря на это, с осени прошлого года Еврокомиссия изучает, не нарушают ли китайские производители законы о конкуренции. По данным Еврокомиссии, китайские электронные автомобили в среднем на 20% дешевле моделей, произведенных в ЕС. Власти Китая называют расследование Еврокомиссии открытым протекционизмом.

Депутат Бундестага от ХСС и эксперт по вопросам транспортной политики Маркус Фербер заявил, что дополнительные пошлины — это «чёткий сигнал ЕС и отпор нечестной конкуренции».

С ним соглашается и председатель Комитета по внутреннему рынку и защите прав потребителей Бундестага Анна Каваццини.

«Массивные субсидии в китайской промышленности ведут к глобальной конкуренции, в которой у европейской промышленности нет шансов без соответствующих защитных тарифов. Чтобы обеспечить дальнейшее производство “зелёных” технологий в Европе, необходимо поддерживать справедливые рыночные условия. От этого зависят многие местные рабочие места», — заявила она.

Министерство иностранных дел Китая уже заявило, что оно не останется в стороне и будет защищать свои интересы. В частности, VW, Mercedes и BMW продают в Китае в среднем 30% своих автомобилей. Ответные меры Китая могут сильно ударить по этим производителям.

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