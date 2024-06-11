Байден уважает вердикт присяжных в отношении своего сына

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Президент США Джо Байден заявил, что уважает решение жюри присяжных, которое вынесло обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия его сыном Хантером Байденом. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы государства.

«Как я уже сказал на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер рассматривает возможность подачи апелляции», – отметил руководитель вашингтонской администрации. «Как я уже говорил на прошлой неделе, я президент, но я еще и отец. Мы с [первой леди] Джилл [Байден] любим нашего сына и гордимся тем, каким он стал сегодня. Многие семьи, чьи близкие боролись с наркоманией, понимают, что такое чувство гордости, когда любимый человек выходит на другую сторону и становится таким решительным и стойким в процессе выздоровления», – добавил глава государства.

Признанному виновным по делу о хранении оружия Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Это первый случай в американской истории, когда сын действующего президента признается виновным в преступлении. По мнению телекомпании CNN, сын главы государства, скорее всего, получит гораздо меньше максимального срока как впервые совершивший преступление.