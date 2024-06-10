Парламент Армении рассмотрит проект об отставке правительства

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Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян распорядился созвать 17 июня внеочередную сессию парламента, в повестке которой будет значиться проект послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабинета министров.

Распоряжение опубликовано на сайте законодательного органа.

«В соответствии со статьей Конституции Армении и закона «Регламент Национального собрания» по инициативе депутатов Национального собрания 17 июня 2024 года в 18:30 созвать внеочередную сессия со следующей повесткой дня: «Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства», – говорится в документе.