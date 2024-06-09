Турции грозит аномальная жара

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Лето 2024 года обещает стать в Турции настолько жарким, что может побить прежний температурный рекорд. Об этом пишет издание Hürriyet со ссылкой на прогноз члена факультета метеорологии Стамбульского технического университета (ITU) профессора Орхана Шена.

«Июль и август будут ещё жарче, чем сейчас. Вполне вероятно, что мы побьём рекорды. В прошлом году в Стамбуле термометры показали 41,3 градуса, превзойдя отметку 40,6 градуса в 1938 году. Это был самый жаркий день за последние 85 лет. В этом году, скорее всего, будет 42-43. Будьте готовы!» — предупредил собеседник издания.

По словам метеоролога, резкие колебания погоды и температуры — нормальное явление в условиях вышедшего на пик глобального потепления. Это уже можно было заметить несколько дней назад — рост температуры на 7-8 градусов в начале недели и небольшой спад на выходные, со вторника цикл начнётся заново. Когда такие повышения держатся более пяти дней, их называют тепловой волной. В нынешнем году Турции придётся с ними сталкиваться с незавидной частотой. Также впереди будет много ливней высокой интенсивности, наводнений и града, а грядущая зима будет столь же холодной, насколько жарким выдастся это лето, подытожил Шен.