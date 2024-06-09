В Казахстане требуют запретить ЛГБТ-пропаганду

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Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ, сообщила пресс-служба ведомства.

Петицию «против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан» опубликовали на официальном портале «E-Petition.kz», она собрала необходимые для рассмотрения властями 50 тыс. подписей. Автором петиции стала глава «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева.

«Срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации», — добавили в министерстве. В ведомстве пообещали создать рабочую группу, включающую представителей госорганов и общественных объединений, для рассмотрения этого вопроса.

Сейчас в Казахстане действует запрет на однополые браки, однако отсутствует законодательный запрет на пропаганду ЛГБТ.