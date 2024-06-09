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На пост президента Ирана претендуют 6 человек, среди них нет Ахмадинежада и Лариджани

На пост президента Ирана претендуют 6 человек, среди них нет Ахмадинежада и Лариджани

Кандидатуры экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и бывшего спикера парламента Али Лариджани не прошли проверку Наблюдательного совета и не будут участвовать в президентских выборах, 9 июня сообщает государственное агентство Mehr.

Наблюдательный совет Ирана, который осуществляет надзор за проведением выборов, завершил проверку на соответствие требованиям кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в предстоящих президентских выборах.

По данным агентства Mehr, Махмуд Ахмадинежад и Али Лариджани, чье участие в выборах считалось одной из главных интриг, не смогли пройти проверку и не будут участвовать в голосовании.

В финальный список кандидатов вошли шесть человек:

Мостафа Пурмохаммади, экс-глава МВД при Махмуде Ахмадинежаде;

Саид Джалили, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности;

Мохаммад Багер Галибаф, действующий спикер парламента;

Алиреза Закани, мэр Тегерана;

Масуд Пезешкиан, член парламента;

Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми, глава Фонда по делам мучеников и ветеранов;

Президентские выборы в Иране назначены на 28 июня. Они были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.

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