При ударе ВСУ по контролируемому Россией херсонскому селу погибли десятки человек (обновлено)

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08/06 00:16 Число погибших при ударе украинской армии по селу Садовому увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил т.н. «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо.

«Количество погибших увеличилось до 22 человек», — приводит его слова ТАСС.

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23:28 В результате украинского обстрела села в Херсонской области погиб 21 человек. Об этом сообщил т.н. «губернатор» региона Владимир Сальдо. Среди жертв — один ребенок.

Удар был нанесен по магазину в селе Садовое Голопристанского муниципального округа.