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Азербайджан поддержал в ООН инициативу Узбекистана по борьбе с наркотиками

Азербайджан поддержал в ООН инициативу Узбекистана по борьбе с наркотиками

Постоянное представительство Азербайджана при ООН поддержало резолюцию, которая по инициативе Узбекистана была вынесена на обсуждение и принята на Генеральной Ассамблее ООН.

Концепция резолюции «О готовности стран Центральной Азии выступать и сотрудничать как единый фронт эффективного решения и преодоления проблем, связанных с наркотиками», предложенная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года, была вынесена на обсуждение на Ассамблее, уточняет «Репорт».

Первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Нармин Ахангари отметила, что Азербайджан приветствует решимость стран Центральной Азии ответить на вызовы, связанные с наркотиками, и создать общество, свободное от наркомании, а также внести свой вклад в эффективное решение проблемы наркотиков и борьбу с ней в мире.

Проект резолюции был поддержан и принят более чем 30 странами-членами, включая Азербайджан, Алжир, Армению, Бахрейн, Беларусь, Китай, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Казахстан, Кыргызстан, Иран, Индонезию, Иорданию, Марокко, ОАЭ, Оман, Пакистан.

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