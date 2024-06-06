Завершен первый этап прокладки оптоволоконной магистрали на границе с Турцией

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Завершен первый этап работ по прокладке оптоволоконной магистрали на границе с Турцией, то есть от Садарака до Ордубада.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Рахид Алекберли, передает АПА.

«Бюджет, выделенный на развитие проекта, составляет около 4 миллионов манатов, и он практически израсходован. Речь идет об инфраструктуре объемом 16 терабит в секунду. Этот объем рассчитан не только для автономной республики, но и для регионального и международного транзитного траффика».