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Посол Евдокимов поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку русского языка

Посол Евдокимов поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку русского языка

Нельзя не поблагодарить руководство страны за неустанную поддержку русского языка и русскоязычного образования, которое очень востребовано у местной молодёжи.

Об этом посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил в интервью изданию «Утро».

«В 2023/2024 учебном году 270 граждан Азербайджана направлено на обучение в Россию в пределах квоты Правительства Российской Федерации. Такая же квота ожидается и на предстоящий 2024/2025 учебный год. Азербайджанские школьники активно участвуют в ежегодной Олимпиаде по русскому языку, просветительских диктантах, литературных проектах. Владение русским языком и знания, полученные в российских вузах, открывают молодым азербайджанским гражданам новые горизонты для профессионального развития», – добавил он.

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