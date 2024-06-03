Россияне недовольны слишком откровенным нарядом Бузовой (обновлено, фото, видео)

978 Просмотров

23:46 Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе, попросив не искать зло там, где его нет, и принесла извинения тем, кого она оскорбила своим внешним видом.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», – написала Бузова.

Певица отметила, что выступает на VK Fest уже семь лет, при подготовке всегда готовит яркие сценические образы.

«В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена – это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией», – добавила она.

Бузова также подчеркнула, что у данного мероприятия есть возрастное ограничение, список артистов известен заранее. «Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной. Я – человек эмпатичный, люблю людей. И всегда переживаю, если кому-то плохо или некомфортно», – уточнила она.

***

23:08 СК России начал проверку после жалоб в соцсетях на откровенный костюм Ольги Бузовой.

Она выступала в кожаном купальнике на VK Fest в Уфе в День защиты детей. В сети пишут, что там было много несовершеннолетних.