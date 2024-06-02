93-летний Руперт Мёрдок в пятый раз женился

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Американский медиамагнат Руперт Мёрдок женился в свои 93 года. Как сообщает газета The Sun, женой почётного председателя News Corp. стала 67-летняя молекулярный биолог Елена Жукова.

Торжество прошло накануне, 1 июня, в поместье Мёрдока в Калифорнии, на закрытом мероприятии присутствовали близкие пары. Стоит отметить, что этот брак стал пятым для медиамагната. У него шестеро детей от предыдущих браков. По данным журналистов, Мёрдок и Жукова познакомились через его третью жену, предпринимательницу Венди Дэнг.