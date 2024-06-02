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Израиль ищет альтернативу правлению ХАМАС в Газе

Израиль ищет альтернативу правлению ХАМАС в Газе

Израиль готовит альтернативу правлению палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, подразумевающую привлечение «других сил».

Об этом во время посещения Южного командования ЦАХАЛ заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

«Силовой блок под моим руководством занимается подготовкой правящей альтернативы ХАМАС», — сказал Галант.

Минобороны планирует полностью выдавить представителей ХАМАС из районов, где они ещё укрываются. После этого на территорию Газы зайдут «силы, которые дадут возможность создать другое правительство», отметил глава МО. Правление ХАМАС в Газе Израиль не устроит.

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