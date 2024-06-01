МЭПР предупреждает население в связи с сильным ветром

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Согласно оранжевому и желтому предупреждениям, заранее выданным Национальной гидрометеорологической службой, в настоящее время в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых районах страны царит ветреная погода.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова, учитывая усиление ветра, мы рекомендуем гражданам проявлять осторожность:

«Прежде всего, не оставлять детей без присмотра в ветреную погоду, не держать транспортные средства под деревьями с большими стволами, не стоять под строительными объектами, рекламными щитами, высокими деревьями, электрическими столбами и проводами, обращать внимание на сделанные заранее предупреждения».