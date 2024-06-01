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Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность

Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность

Ядерные страны несут особенную ответственность за нераспространение ядерного оружия, друзья из США, Великобритании, России и Китая знают об этом, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением, я говорю об этом как представитель ядерной страны. Наши американские и британские друзья знают это, наши российские и китайские друзья также знают это», – заявил Лекорню во время выступления на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.

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