Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность

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Ядерные страны несут особенную ответственность за нераспространение ядерного оружия, друзья из США, Великобритании, России и Китая знают об этом, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением, я говорю об этом как представитель ядерной страны. Наши американские и британские друзья знают это, наши российские и китайские друзья также знают это», – заявил Лекорню во время выступления на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.