Карлсон считает, что Украине осталось жить 50 лет

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США предали Киев, и в результате от Украины может ничего не остаться уже через 50 лет. Такое мнение выразил в пятницу журналист Такер Карлсон, беседуя с сыном бывшего президента США Дональдом Трампом – младшим.

«Они уже распродают земли в Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет. <…> Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы», – сказал он.

Трамп-младший заявил, что он не понимает, что Вашингтон подразумевает под «победой в Украине». «Никто не объясняет, что такое [для действующей американской администрации] победа в Украине? Что это значит? Идет ли речь о гибели украинцев и русских до тех пор, пока они все будут уничтожены?» – поинтересовался он.

Ранее Карлсон заявлял, что американский внешнеполитический истеблишмент на протяжении последних 20 лет размышлял о возможности военного конфликта с Россией. Журналист считает, что ситуацию в Украине можно считать последней попыткой Вашингтона проявить свою мощь за рубежом, которая провалилась.