The Guardian винит Макрона в беспорядках в Новой Каледонии

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Волнения, охватившие Канаки-Новую Каледонию, – прямой результат однобоких политических маневров президента Франции Эмманюэля Макрона, направленных на то, чтобы сорвать процесс самоопределения этой заморской территории.

Об этом говорится в статье Джимми Науны, одного из лидеров FLNKS – Канакского фронта национального освобождения, на страницах The Guardian.

Согласно автору, власти Франции напрямую ответственны за беспорядки на острове.

«Беспорядки, вспыхнувшие две недели назад в столице Нумеа, были спровоцированы законопроектом о реформе избирательной системы, вынесенном на обсуждение в Национальном собрании Франции в Париже», – пишет Науна.

По его словам, движение FLNKS и его союзники оспаривают законопроект об избирательной реформе с тех пор, как он был внесен в Сенат правительством Макрона в апреле.

Правительству удалось «протащить законопроект, несмотря на недовольство коренных жителей архипелага и явные признаки того, что он вызовет беспорядки на местах».

Далее автор прокомментировал недавнее посещение острова Макроном: «Это была пиар-акция для его личной политической выгоды. Даже в собственной партии Макрон потерял поддержку, а его действия в отношении ситуации в Новой Каледонии оспариваются на национальном уровне политическими группами».

Согласно статье, вернувшись в Париж, Макрон заявил, что может рассмотреть возможность вынесения избирательной реформы на общенациональный референдум.

FLNKS же в свою очередь призвал приостановить или отменить процесс избирательной реформы и направить на архипелаг независимую миссию высокого уровня, чтобы ослабить напряженность и обеспечить более благоприятные условия для возобновления переговоров о новом политическом соглашении, которое определит путь к проведению подлинного референдума о независимости Новой Каледонии.

«В любом случае, исход национального референдума по законопроекту о реформе избирательной системы без консенсуса на местном уровне вызовет лишь новые протесты. Надеемся, что мирное будущее не заставит себя ждать», – подытожил автор статьи.