Китай отклонил предложение Зеленского |
«Я политический заключенный». Присяжные признали Трампа виновным |
Историческое решение: Байден разрешил Украине бить по России |
Армия Израиля окружила Газу |
Коротченко: Армянские военные преступники должны понести наказание |
Хидаят Гейдаров возглавил мировой рейтинг |
Синод РПЦ назначил нового главу Бакинской и Азербайджанской епархии |
Клифф Луссан: Франция препятствует развитию экономики Полинезии |
Марания Вайануи обвинила в Баку Францию в невыполнении резолюций ООН |
Главное Политика

Грант Багратян допустил отставку Пашиняна

Грант Багратян допустил отставку Пашиняна

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что протесты в стране могут привести к отставке Никола Пашиняна в случае, если получат большую поддержку среди населения. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ситуация с протестами в стране меняется «ежеминутно», однако это движение является сильным.

В случае, если к выступлениям присоединятся больше людей, а другие государства выразят им поддержку, премьер Пашинян может уйти в отставку, указал Багратян. В то же время он отметил, что в данный момент премьер-министра Армении поддерживают иностранные круги, особенно западные.

Теги:
Из этой рубрики
Иран выступил в поддержку безопасности и стабильности на Южном Кавказе
Политика

Иран выступил в поддержку безопасности и стабильности на Южном Кавказе

2024/05/30, 23:27
Грант Багратян допустил отставку Пашиняна
Политика

Грант Багратян допустил отставку Пашиняна

2024/05/30, 23:11
Клифф Луссан: Франция препятствует развитию экономики Полинезии
Политика

Клифф Луссан: Франция препятствует развитию экономики Полинезии

2024/05/30, 21:34
Захарова отреагировала на протесты в Армении
Политика

Захарова отреагировала на протесты в Армении

2024/05/30, 21:20
Марания Вайануи обвинила в Баку Францию в невыполнении резолюций ООН
Политика

Марания Вайануи обвинила в Баку Францию в невыполнении резолюций ООН

2024/05/30, 20:39
Фидан провел в Праге переговоры с Блинкеном
Политика

Фидан провел в Праге переговоры с Блинкеном

2024/05/30, 20:13
США станут гарантом безопасности Украины
Политика

США станут гарантом безопасности Украины

2024/05/30, 19:52
Словения решила признать суверенитет Палестины
Политика

Словения решила признать суверенитет Палестины

2024/05/30, 18:56
Президент Финляндии подтвердил Алиеву свое участие в СОР29
Политика

Президент Финляндии подтвердил Алиеву свое участие в СОР29

2024/05/30, 18:43