Грант Багратян допустил отставку Пашиняна

355 Просмотров

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что протесты в стране могут привести к отставке Никола Пашиняна в случае, если получат большую поддержку среди населения. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ситуация с протестами в стране меняется «ежеминутно», однако это движение является сильным.

В случае, если к выступлениям присоединятся больше людей, а другие государства выразят им поддержку, премьер Пашинян может уйти в отставку, указал Багратян. В то же время он отметил, что в данный момент премьер-министра Армении поддерживают иностранные круги, особенно западные.