МИД Азербайджана приструнил Петера Стано |
В Азербайджан прибудут представители Новой Каледонии |
Турция приступила к серийному выпуску танка Altay |
ОЗА обвинила ЕС во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана |
ОЗА обвинила парламент Нидерландов в клевете |
Эксперт: Ситуация в Газе похожа на то, что происходило в Карабахе |
В Иране исключили диверсию, повлекшую крушение вертолета Раиси |
Гасанов обсудил с Гюлером развитие военных связей (фото) |
Россия в ходе авиаудров по Харькову применяет особую тактику |
Главное Мир

Суд проигнорировал апелляционную жалобу Стрелкова

Суд проигнорировал апелляционную жалобу Стрелкова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за призывы к экстремизму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Гиркину И. В. и постановил оставить приговор без изменения, а жалобу защиты осужденного – без удовлетворения», – сказали в пресс-службе.

Адвокаты Стрелкова подадут кассацию на решение оставить его приговор без изменения, рассказал после судебного заседания адвокат осужденного Гаджи Алиев.

«Мы обязательно обжалуем это решение в кассации. Кассационную жалобу будет рассматривать Верховный суд», – сказал адвокат (цитата по ТАСС).

Теги:
Из этой рубрики
Саркози не может представить войну между Францией и Россией
Мир

Саркози не может представить войну между Францией и Россией

2024/05/29, 23:38
Суд проигнорировал апелляционную жалобу Стрелкова
Мир

Суд проигнорировал апелляционную жалобу Стрелкова

2024/05/29, 22:23
Муфтий Волгоградской области против ношения никаба
Мир

Муфтий Волгоградской области против ношения никаба

2024/05/29, 21:14
Србазан призвал заблокировать здание правительства Армении
Мир

Србазан призвал заблокировать здание правительства Армении

2024/05/29, 21:01
Наводнения в Армении: министр ожидает новых разрушений
Мир

Наводнения в Армении: министр ожидает новых разрушений

2024/05/29, 20:41
В Армении раскрыли, когда возобновится вещание «Первого канала» России
Мир

В Армении раскрыли, когда возобновится вещание «Первого канала» России

2024/05/29, 20:10
В Иране исключили диверсию, повлекшую крушение вертолета Раиси
Мир

В Иране исключили диверсию, повлекшую крушение вертолета Раиси

2024/05/29, 19:59
Пригожин получил на своей могиле гранитный обелиск
Мир

Пригожин получил на своей могиле гранитный обелиск

2024/05/29, 19:28
В здание посольства Израиля в Мексике полетели коктейли Молотова (видео)
Мир

В здание посольства Израиля в Мексике полетели коктейли Молотова (видео)

2024/05/29, 19:01