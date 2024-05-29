Суд проигнорировал апелляционную жалобу Стрелкова

74 Просмотров

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за призывы к экстремизму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Гиркину И. В. и постановил оставить приговор без изменения, а жалобу защиты осужденного – без удовлетворения», – сказали в пресс-службе.

Адвокаты Стрелкова подадут кассацию на решение оставить его приговор без изменения, рассказал после судебного заседания адвокат осужденного Гаджи Алиев.

«Мы обязательно обжалуем это решение в кассации. Кассационную жалобу будет рассматривать Верховный суд», – сказал адвокат (цитата по ТАСС).