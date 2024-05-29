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В Баку критикуют Карасина за странное заявление

В Баку критикуют Карасина за странное заявление

Как уже писал Minval, новостью, буквально шокировавшей азербайджанскую общественность, стали слова главы комитета Совета Федерации России Григория Карасина о стремлении России открыть генеральное консульство в Ханкенди до конца года.

Заявление российского сенатора является либо непродуманной до конца и оторванной от реальности неудачной идеей, либо сознательной провокацией, преследующей цель бросить тень на успешно развивающиеся азербайджано-российские отношения, считает политолог Эльдар Намазов.

«Потому, что нет ни одного, связанного с азами дипломатии, аргумента, который указывал бы на обоснованность этого предложения. РФ является крупнейшей по территории страной мира и поэтому у Азербайджана, как и у большинства стран, есть, помимо посольства в Москве и консульские отделы в регионах – Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где проживают десятки тысяч граждан Азербайджана.

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В Азербайджане совсем другая ситуация: и территория небольшая, и граждане РФ проживают в основном в Баку, где и функционирует консульство РФ.

В Ханкенди не проживают люди с российским гражданством, да и азербайджанские беженцы только начинают поэтапно возвращаться к своим очагам в Карабахе и это рассчитанный на годы процесс. Следовательно, консульские услуги там просто некому оказывать.

Зачем же уважаемому российскому сенатору с большим дипломатическим стажем и опытом, вбрасывать в СМИ заведомо неприемлемые для азербайджанской стороны предложения? Тем более в отношении региона, где только недавно прекратился многолетний конфликт, восстановился мир и стабильность, ведется огромная работа по реабилитации и восстановлению нормальной жизни, а дипломатические переговоры по Мирному Договору между Азербайджаном и Арменией успешно продвигаются и стороны близки к его подписанию как никогда раньше? Все это – не риторические вопросы. Не случайно со вчерашнего дня многие армянские СМИ, отражающие точку зрения реваншистских сил, выступающие против мира с Азербайджаном, с большим воодушевлением и радостью перепечатывают слова Г.Карасина с подтекстом – «борьба за армянский Карабах продолжается», «не все еще потеряно» и т.д. и т.п.

Может пора уже в Москве всем и окончательно определиться, что важнее – «лайки» армянских сепаратистов и реваншистов или дальнейшее укрепление азербайджано-российских отношений?», – отметил эксперт.

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