Эффект домино в фиаско сепаратизма

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Сепаратизм, как инструмент подавления и подчинения, стремительно утрачивает силу. Люди не только разочаровались в нем, но и отвергают, как варварский способ борьбы за место под солнцем.

Его наиболее громкое и хлесткое поражение произошло на азербайджанской земле. Мало того, что идеологи армянского сепаратизма угодили в яму позора, они же подтвердили, что хищнический нарратив не в состоянии дать людям что-либо полезное.

Пока иреванские прихлебатели обманывали азербайджанских армян, прибирали к рукам их добро, люди на местах теряли тонус жизни. Руководители казарменного режима так и не смогли придать образу жизни карабахских армян социальное лицо. А о политическом вообще и речи быть не могло, ведь насилием против простых людей самоутверждаются только изверги.

Везде, где балом правят сепаратисты, наблюдается удручающая картина. Сегодняшние реалии Абхазии тому подтверждение. Искусственное образование продолжает чахнуть, и ее надежды на инвестиционный прорыв не только не сбываются, но превратились в химеру.

Причин несколько. Нет в пределах образования условий для реализации инфраструктурных проектов. Нехватка средств и не доработанный бюджет не позволяют довольствоваться даже малым, чтобы придать динамику хозяйственной жизни.

Экономика держится на сельском хозяйстве и туризме. Хотя имеется схема интеграции в российскую систему, а в Абхазии имеет хождение российский рубль, кроме традиционных поставок сельхозпродукции на внешние рынки ничего более нет.

Около половины государственного бюджета Абхазии финансируется за счет финансовой помощи из России, и на этом треке мощно разрослась коррупция. В российских политических коридорах циркулируют жалобы на всеядность и немереные аппетиты сухумских чиновников. Распил денег для маленького образования имеет поистине римские масштабы. Скорее, в скором времени Москва предпримет кардинальное политическое решение относительно будущего Абхазии, где, к тому же, имеет проблемное место так называемый армянский фактор. Об этом чуть позже.

О том, как идея политической независимости пошагово отходит в небытие, подтверждают планы введения в эксплуатацию аэропорта Сухуми. Впрочем, эта история точь-в-точь повторяет печальную судьбу воздушных ворот Ханкенди времен оккупации Карабаха. Тогда Иреван сделал массу безуспешных попыток, чтобы ввести в строй аэропорт. Кстати, средства в реконструкцию шли из армянского бюджета.

Для экс-президента Армении Сержа Саргсяна создание воздушного сообщения между Ханкенди и Иреваном было объявлено не только делом чести, но и мечтой жизни. Но он только во снах и иллюзиях смог стать первым пассажиром разрекламированного рейса. В чувство его привели предупреждения Баку. Согласно законам военного времени незаконные полеты гражданских судов по воздушным пределам Азербайджана, оказавшись незаконными, подлежали уничтожению, как акты воздушного терроризма. С.Саргсяна хватило только на обещания.

С Сухумской гаванью несколько иная печальная история. Вопрос реконструкции аэропорта обсуждался при каждом новом «президенте» Абхазии, однако решить его никому не удалось. Глава образования Аслан Бжания объявил, что в нынешнем году аэропорт все же заработает. Но там есть одно большое «но». Частые совещания на уровне министерства транспорта России обнажили неподъемную загвоздку.

Для того чтобы аэропорт был внесен в реестр международных авиасообщений, необходимо, чтобы или Россия взяла на себя ответственность за воздушную гавань, или же Грузия, потому что, согласно действующей в сообществе процедуре, аэропорты получают регистрационные номера, соответствующие технические коды под сводами национальных авиационных властей.

Неукоснительное требование Международной организации гражданской авиации (ИКАО), устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её деятельность и развитие, без поручительства национального ведомства одной из двух этих стран своего добра не даст.

По сведениям из российских источников, Москва отказала Сухуми в ее просьбе заполучить регистрацию российских авиационных властей. Остается один вариант – переадресовать просьбу к Грузии.

Прогнозы относительно создания конфедерации, которую составят Грузия и Абхазия звучать все более убедительно. На сегодня 40% товарооборота Абхазии приходится на долю Грузии, причем, речь идет о большой доле нелегального товарооборота. Благо, железного занавеса между Грузией и Абхазией нет, как в случае Азербайджана с Арменией с ее незаконнорожденным образованием НКР.

Собственно, есть еще и другое сходство, которое роднит нынешнюю сильно коррумпированную Абхазию с канувшей НКР. Там ведь тоже процветала нелегальная торговля, незаконные обороты финансов, наркотиков и других запрещенных товаров и ресурсов.

С недавних пор, как только в Москве начались чистки, вызвавшие громкие отставки, стали лететь головы нечистоплотных военных командиров и чиновников. Так вот, нити грязных операций в российском оборонном ведомстве ведут не куда-нибудь, а именно в Абхазию, где осели матерые маклеры и мастера ландрамата.

Между Сочи и Абхазией расстояние на двадцать минут, и два региона прочно связаны между собой прочными деловыми узами большей частью черного свойства. Плотная цепочка грязных «промывочных» операций как раз сконцентрирована в периметре этих широт, где, кстати, нешуточные паи контролируются армянской мафией.

Небезызвестный Рубен Татулян лютовал, диктуя жесткие условия коренным жителям-абхазам. Он был и все еще остается так называемым смотрителем за положением в сочинско-сухумском пространстве, где местные армяне обзавелись огромными потоками финансов, недвижимости, хозяйственных объектов и прочих благ.

Под руководством Татуляна была разработана схема приобретения земель и недвижимости в Сочи, в прилегающих территориях ради создания бизнес-империи хайской общины. Она ощетинилась невероятным образом, став грозной силой. Теперь, когда цепочка проверок потянулась к этим местам, выяснилось, что так называемые деловые операторы, применяя методы классического рэкета, скупали территории и объекты за бесценок, игнорируя процедуры оформления документации.

Не так давно наводившие на местных жителей ужас армянские рэкетиры-бизнесмены, учуяв запах полена, массово стали ретироваться, а их босс Татулян успел залечь на дно в Иреване, осознав свою уязвимость перед российским законодательством.

На отмечавшемся 21 мая дне памяти жертв русско-кавказской войны, что была полтора столетия назад, обратили на себя внимание нетрадиционные для такого рода мероприятий агрессивные русофобские настроения. Наблюдатели отмечают, что к этому имели причастность местные армяне, живущие в Сочи и в Абхазии. Так они, живя на Северном Кавказе, выражают отношения к России за ее политику в разрезе второй Карабахской войны и не только. Дети хайского племени известны своими традиционными пристрастиями, умением жаловаться и беспричинно обвинять.

По данным сухумских источников, армяне на сегодня составляют численное большинство среди жителей Абхазии, опережая даже представителей титульного народа. Разве это случайно? Конечно, нет, и эту картину тоже следует оценивать в контексте решения пресловутого территориального вопроса, который является постоянным спутником жизни хайского племени. Покой им только снится, потому и доставляют беспокойство соседям.

Но абхазы делают выводы из нерадостной картины, которую для них приготовили не в меру активные армянские деловые люди с привычками воровского мира.

Для непризнанной республики, которую заполонили всевозможные дельцы и мутные бизнесмены, наступает время прозрения. Среди местных нет ненависти к Грузии, большинство допускает, что скоро настанет момент возвращения в свою гавань.

Почти 40% молодых людей отправляется в Тбилиси и другие города Грузии на учебу, и более 50 % пожилых абхазов направляется в Грузию на лечение. Им созданы льготные условия, и на почве реализации общих планов и намерений атмосфера толерантности только крепчает.

Абхазия готова покончить с участью черной дыры, и не только потому, что ей не хочется повторить горькую участь «НКР». Всегда настает момент для правильного выбора, и Сухуми, как видится, готов сбросить с себя ярмо неопределенности.

Тофик Аббасов